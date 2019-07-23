Название сети аптек + домен

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен51 заявка1207 просмотров
#1$100
#2$30
#3$10

Для открытия аптеки требуется придумать четкое никем не используемое название.

Интересует нэйминг в этой области с проверкой наличия свободного домена в зоне .ru.

Конечно же никаких зарегистрированных уже ТМ не нужно, нужно новое чистое имя. Просмотреть зарегистрированные ТМ можно здесь - https://www.znakoved.ru/proverka_tovarnogo_znaka/

К каждому варианту желательно выкладывать пояснение, если название не очевидно.

Бренд должен звучать серьезно, серьезная ТМ, никаких веселых названий.

Желательно название из 1-2 слов.

6 лет назад
rammex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Победители конкурса

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
6 лет назад
#3
Старательно! Рекомендую!
Спасибо за интересный конкурс и 3-е место.
KovelI
Ирина 
26 лет
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
6 лет назад
#2
Хороший вариант названия. Интересно было поработать.
Спасибо Владимиру за интересный конкурс. Четкая постановка задачи, мгновенная оплата. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
SLogin
Сергей 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
#1
Отличный исполнитель. Множество вариантов. Выбрал то, что нужно!
Спасибо Вам за интересный, и честно проведенный конкурс, и своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
6 лет назад
#3
KovelI
Ирина 
26 лет
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
6 лет назад
#2
SLogin
Сергей 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
#1

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