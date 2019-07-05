Написать продающие заголовки и подзаголовки для фото видео студии. Сайт http://romanticastyl.tilda.ws/ Боли, потребности и страхи клиентов предоставлю. Подзаголовков 1-3 на один заголовок, в целом на ваше усмотрение.

1) Пожалуйста укажите какие методики будите использовать для написания заголовков?

2) Сколько будет заголовков? Количество как таковое не интересует. Все равно буду использовать 3 максимум 6 заголовков. Просто хотелось бы иметь выбор.

3) И также обязательно приложите ссылку на примеры ваши именно заголовков.