Создать запоминающееся и вызывающее доверие (подтверждающее экспертность на рынке) название компании, основным видом деятельности которой является продажа электротехнического оборудования. Направления деятельности: Основной акцент на продажи сухих трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций ...
Написать продающие заголовки
Написать продающие заголовки и подзаголовки для фото видео студии. Сайт http://romanticastyl.tilda.ws/ Боли, потребности и страхи клиентов предоставлю. Подзаголовков 1-3 на один заголовок, в целом на ваше усмотрение.
1) Пожалуйста укажите какие методики будите использовать для написания заголовков?
2) Сколько будет заголовков? Количество как таковое не интересует. Все равно буду использовать 3 максимум 6 заголовков. Просто хотелось бы иметь выбор.
3) И также обязательно приложите ссылку на примеры ваши именно заголовков.
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