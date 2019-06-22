Всем привет! Нам необходимо разработать название для нефильтрованного кваса. Квас в процессе изготовления не проходит фильтрацию, что делает его особенно питким и сытным. Названия должны быть ...
Нейминг для медицинской клиники
Добрый день, коллеги.
Необходимо разработать название для медицинского центра.
10 наименований
Вот вводные, что есть:
Многопрофильная клиника для взрослых и детей. Будет своя малая операционная. Стоматологии не будет. По названию - оно не должно где либо встречаться и быть зарегистрированным в роспатенте. Так же, наверное, в название д.б. что-то отражено из самой специфики клиники. По дизайну (интерьеру) клиники - будем придерживаться скандинавского минимализма с высоким функционалом и эргономикой рабочего пространства. Простота и креативность одновременно. Будет детская зона рядом с кабинетом педиатра. Высылаю планировку с перечнем кабинетов. По фасаду - есть фото, если нужно, сделаем дополнительно.По фир стилю и лого - пожелание - наверное тоже минимализм с "изюминкой", чтобы на подсознании осело или слегка зацепило. В общем красота и креативность в мелочах.Высылаю цвета, которые будут использованы вцелом и в детской зоне в частности (картинка с животными).Нам они нравятся, их так же предлагаю рассмотреть и в фирстиле.
В приложении также некоторые мысли по названию, что были.
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Жду от вас предложений по срокам и цене
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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