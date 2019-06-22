Нейминг для медицинской клиники

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен3 заявки193 просмотра

Добрый день, коллеги.

Необходимо разработать название для медицинского центра.

10 наименований

Вот вводные, что есть:

Многопрофильная клиника для взрослых и детей. Будет своя малая операционная. Стоматологии не будет. По названию - оно не должно где либо встречаться и быть зарегистрированным в роспатенте. Так же, наверное, в название д.б. что-то отражено из самой специфики клиники.  По дизайну (интерьеру) клиники - будем придерживаться скандинавского минимализма с высоким функционалом и эргономикой рабочего пространства. Простота и креативность одновременно.  Будет детская зона рядом с кабинетом педиатра. Высылаю планировку с перечнем кабинетов. По фасаду - есть фото, если нужно, сделаем дополнительно.По фир стилю и лого - пожелание - наверное тоже минимализм с "изюминкой", чтобы на подсознании осело или слегка зацепило. В общем красота и креативность в мелочах.Высылаю цвета, которые будут использованы вцелом и в  детской зоне в частности (картинка с животными).Нам они нравятся, их так же  предлагаю рассмотреть и в фирстиле.

В приложении также некоторые мысли по названию, что были.

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Жду от вас предложений по срокам и цене

6 лет назад
igorspin
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
6 лет назад
$50
5 дней
Escrow
+
Рад был сотрудничеству. Всем рекомендую.

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Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
6 лет назад

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