Нейминг для медицинской клиники

Добрый день, коллеги.

Необходимо разработать название для медицинского центра.

10 наименований

Вот вводные, что есть:

Многопрофильная клиника для взрослых и детей. Будет своя малая операционная. Стоматологии не будет. По названию - оно не должно где либо встречаться и быть зарегистрированным в роспатенте. Так же, наверное, в название д.б. что-то отражено из самой специфики клиники. По дизайну (интерьеру) клиники - будем придерживаться скандинавского минимализма с высоким функционалом и эргономикой рабочего пространства. Простота и креативность одновременно. Будет детская зона рядом с кабинетом педиатра. Высылаю планировку с перечнем кабинетов. По фасаду - есть фото, если нужно, сделаем дополнительно.По фир стилю и лого - пожелание - наверное тоже минимализм с "изюминкой", чтобы на подсознании осело или слегка зацепило. В общем красота и креативность в мелочах.Высылаю цвета, которые будут использованы вцелом и в детской зоне в частности (картинка с животными).Нам они нравятся, их так же предлагаю рассмотреть и в фирстиле.

В приложении также некоторые мысли по названию, что были.

_________________________________

Жду от вас предложений по срокам и цене