Нейминг, тема жалюзи

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен5 заявок218 просмотров

Добрый день!

Нужен нейминг для сайта, продающего жалюзи, без привязки к городу. Что-то типа жалюзи-ком. Важно чтобы был свободный домен, например - если название жалюзи-ком, то тогда должен быть домен zhaluzi-com.ru или наподобие.  Домен должен быть свободный. 

Пожалуйста, предлагайте срок и стоимость.

Я ориентируюусь на 500-1000 руб.

6 лет назад
bitrixdo
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

olga_ptashka
Ольга Кулик 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$7
1 день
В любом проекте, если ты не являешься заказчиком, а выступаешь посредником (даёшь работу уважаемым пользователям weblancer) есть риск не уложиться в срок с оплатой. Я считаю это рядовым случаем. Работа обязательно будет оплачена.
Все в порядке. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

olga_ptashka
Ольга Кулик 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нейминг для медицинской клиники

    Добрый день, коллеги. Необходимо разработать название для медицинского центра. 10 наименований Вот вводные, что есть: Многопрофильная клиника для взрослых и детей. Будет своя ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка названия

    Всем привет! Нам необходимо разработать название для нефильтрованного кваса. Квас  в процессе изготовления не проходит фильтрацию, что делает его особенно питким и сытным.  Названия должны быть ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нейминг лекарственного препарата

    Придумать название для препарата для лечения облысения, флакон-спрей, действующие вещества Procapil и Kopyrrol Aqua. Использовать будут мужчины и женщины, продается без рецепта. Название на английском, красивое написание-сочетание букв, легкое произношение, запоминающееся, серьезное. ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нейминг для гостиничного комплекса

    $20

    В Кемеровской обл. в пос. Шерегеш идет строительство гостевых домов из кедра. Кроме домов будет баня. Требуется:  1. Креативное название, содержащее привязку к кедру - это дорого и качественно, заказчик хочет ...

    Нейминг и Слоганы62 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать название для сайта-рулетки

    Здравствуйте, фрилансеры. Мы с командой хотим создать сайт-рулетку для игры Rust (https://store.steampowered.com/app/252490/Rust). И начать хотим с названия, нужны Ваши идеи. Внимание! Логотипа нет, он будет создаваться отталкиваясь от названия. Примеры сайтов: https://rustypot.com/https://csgo500.iohttps://csgofast.com/(Не обращайте ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка названия

    Добрый день! Необходимо разработать название для темного кваса! Наш продукт абсолютно натуральный и темного цвета мы достигаем естественным путем!Название должно отобразить, что квас отличается темным насыщенным темным цветом.  ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Название интернет-магазина французских винтажных украшений

    Добрый вечер, таланты! Открываю интернет магазин винтажа: украшения, очки, платки, и иные прекрасные винтажные вещи (из Франции). Нужно название! Будут вопросы, пишите в лс.  Основное описание: Необходимо придумать запоминающееся название для магазина ...

    Нейминг и Слоганы48 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нейминг для магазина настольных игр

    Всех приветствую! Ребята, мне нужна ваша помощь! Открываем с мужем небольшой магазин настольных игр! Нужно классное легкое название! Ниже предоставляю небольшой бриф. Будут вопросы, пишите в лс.  Основное описание: Необходимо ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Название + домен + лозунг для Кредитного брокера

    $60

    Необходимо придумать название+ домен + лозунг по возможности для компании Кредитного брокера. Продукт компании: мы оказываем консультационные услуги по финансовым продуктам и помогаем получать кредиты людям, которым банки по каким-либо причинам не дают ...

    Нейминг и Слоганы21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад