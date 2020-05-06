Название для электротехнической компании

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт36 заявок1149 просмотров

Создать запоминающееся и вызывающее доверие (подтверждающее экспертность на рынке) название компании, основным видом деятельности которой является продажа электротехнического оборудования.

Направления деятельности:

Основной акцент на продажи сухих трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

Проектирование энергетических объектов.

Целевая аудитория - технические специалисты в области энергетики и электротехники, снабженцы, проектировщики, собственники малых производственных предприятий. Возраст 30+.

Ценовой сегмент - средний и ниже среднего.

Регион - Россия и страны ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия). 

Предпочтения к односоставным или двусоставным ярким названиям. В идеале вписаться в 6-7 букв. Название на кириллице, но такое, чтобы можно было подобрать домен на латинице в зоне RU. Необходимо исключить шипящие, свистящие в названии, чтобы латинская транслитерации звучала благозвучно и сразу воспринималась на слух (например, DOMINO, UNIKUM, CONCORD, MICRON, etc.). 

Опционально нужен слоган из 2-4 слов.

Возможные стилевые оттенки названия и лингвистические приемы: 

Неологизмы (новые или еще не существующие слова в языке) – возможно 

Слова-стяжки (например, «ФрутоНяня», «Сбербанк», «Евросеть») – возможно

Аббревиатуры – возможно

Каламбуры, игра слов – возможно

Имена собственные («Коркунов», «Тинькофф», «Чайкофский») – нежелательно

Юмористичные – нет 

Уменьшительно-ласкательные – нет  

Крылатые фразы (изречение, выражающее с предельной лаконичностью оригинальную мысль, например, «Золотая Середина», «Дело вкуса», «С иголочки») – нет 

Архаизмы (устаревшие слова в языке) – нет

Элементы увеличения значимости (мега-, гранд-, супер-) – нет.

Цена по согласованию, отталкиваясь персонально от портфолио.

Сайта нет, логотипа нет.

Направляйте, пожалуйста, портфолио и ориентировочные цену и сроки реализации проекта.

Вопросы только по существу ТЗ.

5 лет назад
Proelt
Михаил 
55 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Кириа
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Фомин
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Валентина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
42 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Людмила
 
59 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 отзывов
5 лет назад
Никита
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ирина
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Павел
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Олег
 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад
24 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
Нейминг и Слоганы
Михаил
 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
Артемий
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
42 отзыва
5 лет назад
Константин
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
5 лет назад
Елена
 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 отзывов
5 лет назад
Стас
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Придумать название бренда + домен для сайта с gps-ошейником

    Нужно придумать название бренда + домен для одностраничного сайта с gps-ошейником для домашних животных ( pet gps tracker ). Название бренда должно быть в одно слово на английском языке,звучать просто, легко произноситься и ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка названия

    Необходимо разработать название(домен) сайта.  Основное требование - название должно быть доступно для регистрации в зоне ru. Более подробно в ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1ZxrFEydYChvUkEVyrrP4iPC_7UeL7flSzL2R7884q7w/edit

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Придумать название+домен+лозунг для букмекерской конторы

    Необходимо придумать название+домен+лозунг для букмекерской конторы  Описание деятельности: контора, которая оказывает услуги по приему ставок в онлайне  Требование к названию: - Из одного слова, (два слова в виде исключения) - Короткое ...

    Нейминг и Слоганы41 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать название и логотип для интернет магазина

    Требуется придумать название и логотип для магазина уличной молодёжной одежды. Для Соцсетей.  Сайт тоже планируется, поэтому хотелось, чтобы домен .ru не был занят. Но всегда бывают исключения) Хотелось бы ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нейминг для салона красоты

    Привет, друзья!   Необходимо придумать запоминающееся название для wellness center (салона красоты).   Целевая аудитория: англоязычная в основном женщины от 21-60 лет (основной сегмент).   Описание деятельности: Солидный салон ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нейминг, тема жалюзи

    Добрый день! Нужен нейминг для сайта, продающего жалюзи, без привязки к городу. Что-то типа жалюзи-ком. Важно чтобы был свободный домен, например - если название жалюзи-ком, то тогда должен быть домен zhaluzi-com.ru или ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нейминг для медицинской клиники

    Добрый день, коллеги. Необходимо разработать название для медицинского центра. 10 наименований Вот вводные, что есть: Многопрофильная клиника для взрослых и детей. Будет своя ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка названия

    Всем привет! Нам необходимо разработать название для нефильтрованного кваса. Квас  в процессе изготовления не проходит фильтрацию, что делает его особенно питким и сытным.  Названия должны быть ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нейминг лекарственного препарата

    Придумать название для препарата для лечения облысения, флакон-спрей, действующие вещества Procapil и Kopyrrol Aqua. Использовать будут мужчины и женщины, продается без рецепта. Название на английском, красивое написание-сочетание букв, легкое произношение, запоминающееся, серьезное. ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад