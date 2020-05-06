Нужно придумать название бренда + домен для одностраничного сайта с gps-ошейником для домашних животных ( pet gps tracker ). Название бренда должно быть в одно слово на английском языке,звучать просто, легко произноситься и ...
Название для электротехнической компании
Создать запоминающееся и вызывающее доверие (подтверждающее экспертность на рынке) название компании, основным видом деятельности которой является продажа электротехнического оборудования.
Направления деятельности:
Основной акцент на продажи сухих трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций (КТП).
Проектирование энергетических объектов.
Целевая аудитория - технические специалисты в области энергетики и электротехники, снабженцы, проектировщики, собственники малых производственных предприятий. Возраст 30+.
Ценовой сегмент - средний и ниже среднего.
Регион - Россия и страны ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия).
Предпочтения к односоставным или двусоставным ярким названиям. В идеале вписаться в 6-7 букв. Название на кириллице, но такое, чтобы можно было подобрать домен на латинице в зоне RU. Необходимо исключить шипящие, свистящие в названии, чтобы латинская транслитерации звучала благозвучно и сразу воспринималась на слух (например, DOMINO, UNIKUM, CONCORD, MICRON, etc.).
Опционально нужен слоган из 2-4 слов.
Возможные стилевые оттенки названия и лингвистические приемы:
Неологизмы (новые или еще не существующие слова в языке) – возможно
Слова-стяжки (например, «ФрутоНяня», «Сбербанк», «Евросеть») – возможно
Аббревиатуры – возможно
Каламбуры, игра слов – возможно
Имена собственные («Коркунов», «Тинькофф», «Чайкофский») – нежелательно
Юмористичные – нет
Уменьшительно-ласкательные – нет
Крылатые фразы (изречение, выражающее с предельной лаконичностью оригинальную мысль, например, «Золотая Середина», «Дело вкуса», «С иголочки») – нет
Архаизмы (устаревшие слова в языке) – нет
Элементы увеличения значимости (мега-, гранд-, супер-) – нет.
Цена по согласованию, отталкиваясь персонально от портфолио.
Сайта нет, логотипа нет.
Направляйте, пожалуйста, портфолио и ориентировочные цену и сроки реализации проекта.
Вопросы только по существу ТЗ.
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