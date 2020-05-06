Название для электротехнической компании

Создать запоминающееся и вызывающее доверие (подтверждающее экспертность на рынке) название компании, основным видом деятельности которой является продажа электротехнического оборудования.

Направления деятельности:

Основной акцент на продажи сухих трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

Проектирование энергетических объектов.

Целевая аудитория - технические специалисты в области энергетики и электротехники, снабженцы, проектировщики, собственники малых производственных предприятий. Возраст 30+.

Ценовой сегмент - средний и ниже среднего.

Регион - Россия и страны ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия).

Предпочтения к односоставным или двусоставным ярким названиям. В идеале вписаться в 6-7 букв. Название на кириллице, но такое, чтобы можно было подобрать домен на латинице в зоне RU. Необходимо исключить шипящие, свистящие в названии, чтобы латинская транслитерации звучала благозвучно и сразу воспринималась на слух (например, DOMINO, UNIKUM, CONCORD, MICRON, etc.).

Опционально нужен слоган из 2-4 слов.

Возможные стилевые оттенки названия и лингвистические приемы:

Неологизмы (новые или еще не существующие слова в языке) – возможно

Слова-стяжки (например, «ФрутоНяня», «Сбербанк», «Евросеть») – возможно

Аббревиатуры – возможно

Каламбуры, игра слов – возможно

Имена собственные («Коркунов», «Тинькофф», «Чайкофский») – нежелательно

Юмористичные – нет

Уменьшительно-ласкательные – нет

Крылатые фразы (изречение, выражающее с предельной лаконичностью оригинальную мысль, например, «Золотая Середина», «Дело вкуса», «С иголочки») – нет

Архаизмы (устаревшие слова в языке) – нет

Элементы увеличения значимости (мега-, гранд-, супер-) – нет.

Цена по согласованию, отталкиваясь персонально от портфолио.

Сайта нет, логотипа нет.

Направляйте, пожалуйста, портфолио и ориентировочные цену и сроки реализации проекта.

Вопросы только по существу ТЗ.