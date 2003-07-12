pkOvalev636

$52
Необходимо установить 55 ссылок на 13 уникальных донорах. База ссылок будет предоставлена. Оплата составляет 25 грн за одну ссылку. При успешном выполнении возможно дальнейшее сотрудничество.
Наполнение сайтов12 заявок
Закрыт
3 года назад
Всем добрый день!Могу предоставить такие услуги:
Качественные сео-тесты под ключевые запросы;
Высокая уникальность( от 95 % Text.ru );
Без воды;
30 грн. за 1000 б.п. ✅
Все ссылки будут грамотно оформленные в Google sheets:
Без воды и актуально;
Размещение прямых ссылок;
Ссылки с анкором и без;
25 грн. за ссылку✅
Необходимо установить 55 ссылок на 13 уникальных донорах. База ссылок будет предоставлена. Оплата составляет 25 грн за одну ссылку. При успешном выполнении возможно дальнейшее сотрудничество.