pkOvalev636

Павел Ковалёв pkOvalev636

 
21 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качество - это я!

Всем добрый день!Могу предоставить такие услуги:

  • Копирайтинг:

    Качественные сео-тесты под ключевые запросы;

    Высокая уникальность( от 95 % Text.ru );

    Без воды;

    30 грн. за 1000 б.п. ✅

  • Крауд маркетинг:

    • Все ссылки будут грамотно оформленные в Google sheets:

    Без воды и актуально;

    Размещение прямых ссылок;

    Ссылки с анкором и без;

    25 грн. за ссылку✅

  • Линкбилдинг

    $52

    Необходимо установить 55 ссылок на 13 уникальных донорах. База ссылок будет предоставлена. Оплата составляет 25 грн за одну ссылку. При успешном выполнении возможно дальнейшее сотрудничество.

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    3 года назад