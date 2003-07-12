pkOvalev636

Качество - это я!

Всем добрый день!Могу предоставить такие услуги:

Копирайтинг: Качественные сео-тесты под ключевые запросы; Высокая уникальность( от 95 % Text.ru ); Без воды; 30 грн. за 1000 б.п. ✅

Крауд маркетинг:

Все ссылки будут грамотно оформленные в Google sheets:

Без воды и актуально;

Размещение прямых ссылок;

Ссылки с анкором и без;

25 грн. за ссылку✅