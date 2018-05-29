SherAminov

Елена SherAminov

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
я строю слова

Грамотное написание текстов в различной стилистике

Оптимизация текстов и изображений для поисковых систем

Самостоятельный поиск информации в интернете

Генерирование оригинального контента на основе имеющейся информации

Подготовка материалов и наполнение сайтов контентом

Распространение статей в интернет-среде на профильных ресурсах

Отличное знание интернет-среды

Умение работать с большим количеством информации

Владение русским, грамотная письменная речь

Коммуникабельность

Ответственность

Желание развиваться

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

torquemada
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Название для информационного сайта (криптовалюты, майнинг)
Отлично!
Спасибо за возможность выразить свой потенциал. Готова продолжить...
Ответный отзыв
sa2opi
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Придумать название компании ( Переход на газовое топливо)
Елена спасибо вам за самые яркие названия. Очень профессионально!
Спасибо за Ваш верный выбор. Удачи Вам и процветания бизнесу, который обрёл достойное имя.)
Ответный отзыв
Marc0s
Азамат 
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Слоган для компании.
Всё в порядке
Не сложилось.(
Ответный отзыв
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Придумать название мебельного магазина
Огромное спасибо Елене за отличное название для нашего интернет-магазина! Супер! То, что нужно.
Спасибо Вам за верный выбор)) Рада, что смогла угодить. Теперь одним хорошим названием станет больше)) Удачи и процветания Вашему бизнесу!
Ответный отзыв
Bryzgalov-v
Владимир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Название и слоган компании по светодиодному оборудованию
Спасибо Елене за идеально подобранный слоган для нашей компании!
Все было на высоком уровне: чёткий, грамотный бриф, выбор и оплата в срок. Вам, Владимир, успехов и процветания в бизнесе, а всем нам желаю таких заказчиков, конкурсов и удачи!
Ответный отзыв
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Нейминг и Слоганы
12 отзывов
$30/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
2 отзыва
$6/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга