я строю слова
Грамотное написание текстов в различной стилистике
Оптимизация текстов и изображений для поисковых систем
Самостоятельный поиск информации в интернете
Генерирование оригинального контента на основе имеющейся информации
Подготовка материалов и наполнение сайтов контентом
Распространение статей в интернет-среде на профильных ресурсах
Отличное знание интернет-среды
Умение работать с большим количеством информации
Владение русским, грамотная письменная речь
Коммуникабельность
Ответственность
Желание развиваться
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рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Спасибо за возможность выразить свой потенциал. Готова продолжить...
$50
10 баллов
6 лет назад
Елена спасибо вам за самые яркие названия. Очень профессионально!
Ответный отзыв
Спасибо за Ваш верный выбор. Удачи Вам и процветания бизнесу, который обрёл достойное имя.)
$20
10 баллов
7 лет назад
Всё в порядке
Ответный отзыв
Не сложилось.(
$15
10 баллов
7 лет назад
Огромное спасибо Елене за отличное название для нашего интернет-магазина! Супер! То, что нужно.
Ответный отзыв
Спасибо Вам за верный выбор)) Рада, что смогла угодить. Теперь одним хорошим названием станет больше)) Удачи и процветания Вашему бизнесу!
$30
10 баллов
7 лет назад
Спасибо Елене за идеально подобранный слоган для нашей компании!
Ответный отзыв
Все было на высоком уровне: чёткий, грамотный бриф, выбор и оплата в срок. Вам, Владимир, успехов и процветания в бизнесе, а всем нам желаю таких заказчиков, конкурсов и удачи!
Нейминг и Слоганы
12 отзывов
$30/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
2 отзыва
$6/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга