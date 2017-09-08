Придумать название для ресторана супов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен144 заявки2217 просмотров
#1$20
#2$5
#3$5

Придумать название для ресторана супов

Есть идея придумать длинное название в виде фразы.

(Например, есть коворкинг "Ляг, поспи, отдохни, я доделаю"). Только "Сядь, поешь супчика" точно не подойдет )) -- это слишком прямолинейно.

Ну и любые другие варианты возможны.

Самое простое -- "Супница" -- уже занято. "Суп" или "супчик" тоже слишком просто.

8 лет назад
Albalonga
Фёдор 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

Ya_pisaka
Елена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
#2
Несколько креативных вариантов. Особенно -- один ))) Спасибо
Интересное задание. Приятное поощрение за работу)
tex_murphy
Олег Януш 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
#3
Несколько креативных вариантов. Особенно -- один ))) Спасибо
Спасибо за конкурс, было интересно)
SherAminov
Елена 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
#1
Много креативных вариантов. Особенно -- один ))) Спасибо
Очень понравилось задание. Работать над решением было интересно и весело. Спасибо вам за эту возможность, с удовольствием буду участвовать и впредь.

Заявки фрилансеров

Ya_pisaka
Елена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
#2
tex_murphy
Олег Януш 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
#3
SherAminov
Елена 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
#1

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