# 1 — $ 20 # 2 — $ 5 # 3 — $ 5

Придумать название для ресторана супов

Есть идея придумать длинное название в виде фразы.

(Например, есть коворкинг "Ляг, поспи, отдохни, я доделаю"). Только "Сядь, поешь супчика" точно не подойдет )) -- это слишком прямолинейно.

Ну и любые другие варианты возможны.

Самое простое -- "Супница" -- уже занято. "Суп" или "супчик" тоже слишком просто.