Придумать название\псевдоним для фотографа

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Закрыт58 заявок1014 просмотров

Нужно придумать название/псевдоним для фотографа

Специализация фотографа - фото новорожденных (new born) 5-14 дней

Фотограф Елена Владимирова (Россейкина). Название может содержать сочетание фамилий, созвучное и современное, англоязычное.

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