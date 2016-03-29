Добрый день! Для фентезийной игры нужно отрисовать концепты: локации, персонажи, npc и др Результат может быть как в цифровом виде, так и от руки (отсканирован, сфотографирован) Работы много - 200+ иллюстраций События происходят в выдуманном мире в котором живут ...