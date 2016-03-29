3beeepb

Владимиров 3beeepb

 
46 летРоссия/Казань
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать карты Таро

    Нужно нарисовать карты Таро (не все) в стилистике средневековых гравюр, книжных иллюстраций Кроме карт, нужен "мелкий" арт в том же стиле Стиль фэнтезийный, средневековье, старинный, "небрежный" Особой детализации не нужно, нужна визуальная похожесть 10-16 век вот пример, ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Придумать название\псевдоним для фотографа

    Нужно придумать название/псевдоним для фотографа Специализация фотографа - фото новорожденных (new born) 5-14 дней Фотограф Елена Владимирова (Россейкина). Название может содержать сочетание фамилий, созвучное и современное, англоязычное. Пож-та пишите цены и сроки

    Нейминг и Слоганы58 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать логотип, придумать название

    Нужно придумать название, создать современный логотип для фотографа Специализация фотографа - фото новорожденных (new born) 5-14 дней Фотограф Елена Владимирова (Россейкина). Название может содержать сочетание фамилий, созвучное и современное, англоязычное. Пож-та пишите цены и сроки Спасибо!

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переделать сайт игровой студии

    Всем привет! Есть сайт http://rhino-games.com/ нужно его осовременить, подключить простую админку, разместить все работы, добавить 2 языка (англ и русс), сделать адаптивным для мобильный устройств. Преимущество исполнителям-одиночкам, не студиям Пишите пож-та цены и сроки Спасибо!

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать видео геймплея игры

    Нужно сделать видео для демонстрации игры, геймплея игры от меня: билд игры (PC или Mac), картинки, текст, музыка длительность 2-3 минуты игра сама тут https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=644532557

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужна раскрутка

    Добрый день! Нужно "раскрутить" сайт [url=http://iosblog.ru/]http://iosblog.ru[/url] Сейчас 100-350 заходов в день, уникальных 100-200 Цель 5000+ заходов, 2000+ уников Пишите пож-та цены и сроки выполнения. Спасибо!

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать иконку для игры

    $25

    Добрый день! Нужна иконка для игры Игра выходит на PC, Mac, iOS и Android Это нужно учитывать при изменении размеров иконки Максимальный размер 1024x1024 Доп. инфа по размерам тут http://www.visualpharm.ru/articles/icon_sizes.html Бюджет 2000 руб

    AndroidiOS
    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать концепты для игры

    Добрый день! Для фентезийной игры нужно отрисовать концепты: локации, персонажи, npc и др Результат может быть  как в цифровом виде, так и от руки (отсканирован, сфотографирован) Работы много - 200+ иллюстраций События происходят в выдуманном мире в котором живут ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать концепты для игры

    Добрый день! Для фентезийной игры нужно отрисовать концепты: локации, персонажи, npc и др Результат может быть  как в цифровом виде, так и от руки (отсканирован, сфотографирован) Работы много - 200+ иллюстраций События происходят в выдуманном мире в котором живут ...

    Дизайн интерфейсов и игр2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Перевести рассказ (игра)

    Добрый день! Нужно сделать литературный перевод рассказа по которому разрабатывается РПГ-игра Объемы: примерно 30 страниц в word'е. Выходит примерно 60000 знаков без пробелов и около 80000 с пробелами. Очень важно в переводе передать атмосферу и вообще, сделать все ...

    Переводы3 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать видео-ролик для игры

    Нужно сделать видео для демонстрации игры от меня: картинки, текст, музыка длительность 1:20-1:140 ролик примерно такого плана https://youtu.be/b7MXzVKHw1A https://youtu.be/7Wt4fe5SE74

    Видеомонтаж2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Доделать игру для iOS

    Есть игра для iPad https://itunes.apple.com/app/id571012955 Нужно сделать версию на iPhone, убрать пару багов, изменить баланс, добвить api Appodeal и еще по мелочи Для профи работа на 1 день максимум Написано на нативе с использованием cocos2d Пишите разумные цены пож-та Спасибо!

    iOS
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • 2D аниматор

    Добрый день! Нужен 2D аниматор, художник по персонажам. Стилистика тут  [url=https://pp.vk.me/c628230/v628230357/3a4a2/lLsVBhO5ans.jpg]https://pp.vk.me/c628230/v628230357/3a4a2/lLsVBhO5ans.jpg[/url] Бюджета нет, мега-денег не обещаю и не дам, но работа естественно оплачивается. По всем вопросам и предложениям оставляйте данные тут, либо пишите в скайп  Спасибо!

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать сценарий для игры

    Нужно написать сценарий для текстовой-игры типа Object17 и Lifeline Разработать систему диалогов, баланс, систему квестов Спасибо!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Есть лого http://rhino-games.com/img/logo.png Хочется обновить логотип примерно в таком стиле http://www.grotmangames.com/wp-content/uploads/2015/06/grotmangames_logo_RGB1.png

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать сценарий игры (геймдизайн)

    Нужен человек, который напишет сценарий, подумает над геймдизайном 2д-квеста по типу Tiny Trief, Bertram Fiddle, Hamlet и подобных. Имеется кроссплатформенный движок для 2д-квестов Спасибо

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
TarasovDizain
Петр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Сделать видео геймплея игры
Спасибо за интересный проект
Все четко!
Ответный отзыв
LeonidDeburger
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$24
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать концепты для игры
Хороший, коммуникабельный заказчик.
все круто! качество работы отменное!
Ответный отзыв
pesterSpank913
Светлана 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Перевести рассказ (игра)
Отличный заказчик. Четко сформулировал поставленную задачу. Даст ответы на любые вопросы.
Все ок, рекомендую!
Ответный отзыв
amphion
Олег 
50 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$520
10 баллов
8 лет назад
Перевести рассказ (игра)
Все четко!
Рекомендую!
Ответный отзыв
nominate1
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Перевести рассказ (игра)
Хороший заказчик, знает чего хочет, оплата вовремя. Рекомендую.
Все хорошо! Рекомендую!
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