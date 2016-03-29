Нужно нарисовать карты Таро (не все) в стилистике средневековых гравюр, книжных иллюстраций Кроме карт, нужен "мелкий" арт в том же стиле Стиль фэнтезийный, средневековье, старинный, "небрежный" Особой детализации не нужно, нужна визуальная похожесть 10-16 век вот пример, ...
- Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно придумать название/псевдоним для фотографа Специализация фотографа - фото новорожденных (new born) 5-14 дней Фотограф Елена Владимирова (Россейкина). Название может содержать сочетание фамилий, созвучное и современное, англоязычное. Пож-та пишите цены и срокиНейминг и Слоганы58 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно придумать название, создать современный логотип для фотографа Специализация фотографа - фото новорожденных (new born) 5-14 дней Фотограф Елена Владимирова (Россейкина). Название может содержать сочетание фамилий, созвучное и современное, англоязычное. Пож-та пишите цены и сроки Спасибо!Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Есть сайт http://rhino-games.com/ нужно его осовременить, подключить простую админку, разместить все работы, добавить 2 языка (англ и русс), сделать адаптивным для мобильный устройств. Преимущество исполнителям-одиночкам, не студиям Пишите пож-та цены и сроки Спасибо!Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать видео для демонстрации игры, геймплея игры от меня: билд игры (PC или Mac), картинки, текст, музыка длительность 2-3 минуты игра сама тут https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=644532557Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Нужно "раскрутить" сайт [url=http://iosblog.ru/]http://iosblog.ru[/url] Сейчас 100-350 заходов в день, уникальных 100-200 Цель 5000+ заходов, 2000+ уников Пишите пож-та цены и сроки выполнения. Спасибо!Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $25
Добрый день! Нужна иконка для игры Игра выходит на PC, Mac, iOS и Android Это нужно учитывать при изменении размеров иконки Максимальный размер 1024x1024 Доп. инфа по размерам тут http://www.visualpharm.ru/articles/icon_sizes.html Бюджет 2000 рубИконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Для фентезийной игры нужно отрисовать концепты: локации, персонажи, npc и др Результат может быть как в цифровом виде, так и от руки (отсканирован, сфотографирован) Работы много - 200+ иллюстраций События происходят в выдуманном мире в котором живут ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Для фентезийной игры нужно отрисовать концепты: локации, персонажи, npc и др Результат может быть как в цифровом виде, так и от руки (отсканирован, сфотографирован) Работы много - 200+ иллюстраций События происходят в выдуманном мире в котором живут ...Дизайн интерфейсов и игр2 исполнителяЗавершен7 лет назад
- $150
Добрый день! Нужно нарисовать концепты для игры по описанию. Всего 5 картинок. Стилистика близкая к Armored Warfare: Проект Армата Формат игры, иллюстраций - 2.5D (3D)Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно сделать литературный перевод рассказа по которому разрабатывается РПГ-игра Объемы: примерно 30 страниц в word'е. Выходит примерно 60000 знаков без пробелов и около 80000 с пробелами. Очень важно в переводе передать атмосферу и вообще, сделать все ...Переводы3 исполнителяЗавершен8 лет назад
Сделать "бумажный" интерфейс для игры по аналогии с примерами https://itunes.apple.com/ru/app/frankenstein-for-ipad-iphone/id516047066 https://www.youtube.com/watch?v=b7MXzVKHw1A https://www.youtube.com/watch?v=rxHy7SzTDBo пож-та пишите цены и срокиДизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать видео для демонстрации игры от меня: картинки, текст, музыка длительность 1:20-1:140 ролик примерно такого плана https://youtu.be/b7MXzVKHw1A https://youtu.be/7Wt4fe5SE74Видеомонтаж2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Добрый день! Есть сайт iosblog.ru Нужно привести его в современный вид, добавить фишечек модных, подключить социалки, комменты Расставить грамотно рекламу и т.п.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть игра для iPad https://itunes.apple.com/app/id571012955 Нужно сделать версию на iPhone, убрать пару багов, изменить баланс, добвить api Appodeal и еще по мелочи Для профи работа на 1 день максимум Написано на нативе с использованием cocos2d Пишите разумные цены пож-та Спасибо!Разработка игр4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужен 2D-художник для оформления "текстовой" RPG, новеллы. Стилистика а-ля гравюры, иллюстрации в старинных книгах Спасибо!Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужен 2D аниматор, художник по персонажам. Стилистика тут [url=https://pp.vk.me/c628230/v628230357/3a4a2/lLsVBhO5ans.jpg]https://pp.vk.me/c628230/v628230357/3a4a2/lLsVBhO5ans.jpg[/url] Бюджета нет, мега-денег не обещаю и не дам, но работа естественно оплачивается. По всем вопросам и предложениям оставляйте данные тут, либо пишите в скайп Спасибо!Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно написать сценарий для текстовой-игры типа Object17 и Lifeline Разработать систему диалогов, баланс, систему квестов Спасибо!Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть лого http://rhino-games.com/img/logo.png Хочется обновить логотип примерно в таком стиле http://www.grotmangames.com/wp-content/uploads/2015/06/grotmangames_logo_RGB1.pngЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек, который напишет сценарий, подумает над геймдизайном 2д-квеста по типу Tiny Trief, Bertram Fiddle, Hamlet и подобных. Имеется кроссплатформенный движок для 2д-квестов СпасибоКопирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад