Zaetsovsky

Артем Заец Zaetsovsky

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Music makes me happy

7 лет связан с музыкой (основной жанр был в сторону хип-хопа, но сейчас работаю во многих направлениях, начиная с поп и заканчивая электронной музыкой)

Состою в команде Styles Group (styles-group.pl) польской-украинской фирмы по услугам маркетинга, рекламы, продвижения и аудио-видео продакшна. Отвечаю за аудио и видео продакшн в лице Styles Studio.  

Работаю с аудио и видео:

- написание текста и музыки под заказ (от мелодии до полноценного авторского инструментала)

- проекты под ключ (включая аранжировку или переделывание готового проекта)

- видео монтаж (заставки, промо-ролики, реклама, клипы, обзоры и т.д.)

- создание роликов и клипов (возможна сьемка с выездом и предоставлением аппаратуры)

- обработка аудио (сведение треков, запись голоса, озвучка, обработка и мастеринг на профессиональном оборудовании)

Работаю в Cubase, Sony Vegas, FL Studio, Reaper.

Детальное резюме могу выслать на почту. 

Если нужны примеры, буду показывать каждому индивидуально, поскольку все они на разных ресурсах. 

Здесь собрана некая часть исключительно моих работ в одном видеопортфолио:

https://www.youtube.com/watch?v=LFyKsYB9yC8

Оплата:

Показываю половину работы и жду 50% предоплаты если все устраивает. Думаю, все честно ;)

Webmoney & Privat24

Портфолио

Отзывы заказчиков

paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
7 баллов
8 лет назад
Видео бекраунд для сайта (монтаж)
Все отлично, рекомендую.
Все хорошо! Оперативно, без наррягов и лишней болтовни :) Рекомендую!
Ответный отзыв
MODA-Z
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Видеоролик для рекламы в интернет
Очень круто сделал. Работаем до сих пор по ряду проектов с видеомонтажем.
Все круто, работаем по сей день с разнообразными проектами, все стабильно и четко, очень доволен!
Ответный отзыв
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужна два кастомных футажа для собственных роликов
Артем, Отличный исполнитель. Именно с большой буквы как и профессионал своего дела. Все сделал как нужно, даже переделывать ничего не пришлось. Рекомендую
Все замечательно. Четко поставили задание, все в сроки, всем строго рекомендую сотрудничество.
Ответный отзыв
3beeepb
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сделать видео-ролик для игры
Спасибо, быстрая и качественная работа!
Все замечательно. Всегда на связи, ответственность и порядочность! Приятно иметь дело :)
Ответный отзыв
Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Видео для квест-комнаты
Отличный исполнитель. Абсолютно точное соблюдение ТЗ. Всегда на связи и готов к конструктивному диалогу. Выполнил задание намного раньше срока. Рекомендую.
Задача поставлена очень четко и ясно. Все время на связи, оплата точно в срок. Общение комфортное и приятное ;) Строго рекомендую иметь дело с такими людьми!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
5 отзывов
$10/час
от $30от 3 дней
#44
Аудиомонтаж
1 отзыв
$10/час
от $25от 1 дня
#11
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
#264
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
#292