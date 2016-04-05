Music makes me happy

7 лет связан с музыкой (основной жанр был в сторону хип-хопа, но сейчас работаю во многих направлениях, начиная с поп и заканчивая электронной музыкой)

Состою в команде Styles Group (styles-group.pl) польской-украинской фирмы по услугам маркетинга, рекламы, продвижения и аудио-видео продакшна. Отвечаю за аудио и видео продакшн в лице Styles Studio.

Работаю с аудио и видео:

- написание текста и музыки под заказ (от мелодии до полноценного авторского инструментала)

- проекты под ключ (включая аранжировку или переделывание готового проекта)

- видео монтаж (заставки, промо-ролики, реклама, клипы, обзоры и т.д.)

- создание роликов и клипов (возможна сьемка с выездом и предоставлением аппаратуры)

- обработка аудио (сведение треков, запись голоса, озвучка, обработка и мастеринг на профессиональном оборудовании)

Работаю в Cubase, Sony Vegas, FL Studio, Reaper.

Детальное резюме могу выслать на почту.

Если нужны примеры, буду показывать каждому индивидуально, поскольку все они на разных ресурсах.

Здесь собрана некая часть исключительно моих работ в одном видеопортфолио:

https://www.youtube.com/watch?v=LFyKsYB9yC8

Оплата:

Показываю половину работы и жду 50% предоплаты если все устраивает. Думаю, все честно ;)

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