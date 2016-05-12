pesterSpank913

Перевод с/на китайский язык

Бакалавр филологического факультета МПГУ по специальности преподаватель русского и китайского языков. Летом 2015 года проходила летние курсы в Шанхайском университете иностранных языков (Shanghai International Studies University). С сентября 2017 по январь 2018 проходила обучение на языковых курсах по гранту Института Конфуция в городе Сиань. Есть сертификат 4 HSK и HSKK средний уровень.