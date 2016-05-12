pesterSpank913

Светлана pesterSpank913

 
29 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Перевод с/на китайский язык

Бакалавр филологического факультета МПГУ по специальности преподаватель русского и китайского языков.  Летом 2015 года проходила летние курсы в Шанхайском университете иностранных языков (Shanghai International Studies University). С сентября 2017 по январь 2018 проходила обучение на языковых курсах по гранту Института Конфуция в городе Сиань. Есть сертификат 4 HSK и HSKK средний уровень. 

Отзывы заказчиков
3beeepb
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Перевести рассказ (игра)
Все ок, рекомендую!
Отличный заказчик. Четко сформулировал поставленную задачу. Даст ответы на любые вопросы.
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