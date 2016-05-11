Перевести рассказ (игра)

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Завершен74 заявки920 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать литературный перевод рассказа по которому разрабатывается РПГ-игра

Объемы: примерно 30 страниц в word'е. Выходит примерно 60000 знаков без пробелов и около 80000 с пробелами.

Очень важно в переводе передать атмосферу и вообще, сделать все чтобы иностранный игрок не чувствовал что переведено в гугл-трансляторе :)

В первую очередь интересует английский язык

Если вы делаете перевод на другой, не английский язык - обязательно пишите! :)

Спасибо!

9 лет назад
3beeepb
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

pesterSpank913
Светлана 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$1
20 дней
Все ок, рекомендую!
Отличный заказчик. Четко сформулировал поставленную задачу. Даст ответы на любые вопросы.
nominate1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$4
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, знает чего хочет, оплата вовремя. Рекомендую.
amphion
Олег 
51 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$520
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все четко!

Заявки фрилансеров

pesterSpank913
Светлана 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
nominate1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
amphion
Олег 
51 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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