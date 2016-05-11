Перевести рассказ (игра)

Добрый день!

Нужно сделать литературный перевод рассказа по которому разрабатывается РПГ-игра

Объемы: примерно 30 страниц в word'е. Выходит примерно 60000 знаков без пробелов и около 80000 с пробелами.

Очень важно в переводе передать атмосферу и вообще, сделать все чтобы иностранный игрок не чувствовал что переведено в гугл-трансляторе :)

В первую очередь интересует английский язык

Если вы делаете перевод на другой, не английский язык - обязательно пишите! :)

Спасибо!