Нужно перевести с японского сайта некоторые данные на русский язык, а именно контактные данные.
Перевести рассказ (игра)
Добрый день!
Нужно сделать литературный перевод рассказа по которому разрабатывается РПГ-игра
Объемы: примерно 30 страниц в word'е. Выходит примерно 60000 знаков без пробелов и около 80000 с пробелами.
Очень важно в переводе передать атмосферу и вообще, сделать все чтобы иностранный игрок не чувствовал что переведено в гугл-трансляторе :)
В первую очередь интересует английский язык
Если вы делаете перевод на другой, не английский язык - обязательно пишите! :)
Спасибо!
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