Перевод RUS-TUR TUR-RUS

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Закрыт9 заявок232 просмотра

Требуется носитель турецкого языка для перевода текстов развлекательного характера

9 лет назад
playbook
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров