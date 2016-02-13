Правка ошибок в тексте на английском

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Завершен9 заявок204 просмотра

Периодически есть задания исправить ошибки в переводе текста, темы женские - мода/красота и тд.

Пример текста во вложении. Сколько будет стоить его корректировка и какой срок?

9 лет назад
lenapostma
Елена 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранные исполнители

evgeniy_igorevic
Евгений 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик - все очень четко и оперативно. Весьма рекомендую!
vladch29
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$3
1 день
Работа выполнена отлично! Спасибо!
Интересный проект, быстрая оплата. Спасибо

Заявки фрилансеров

evgeniy_igorevic
Евгений 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
vladch29
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад