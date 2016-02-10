Нужен перевод с русского на курдский (диалект курманджи), работы проектная на 6 месяц, за одну страницу готовы платить до 6 долларов, заинтересованных прошу связаться со мной
Перевод с немецкого (технический) на русский (ролик на ютуб)
надо перевести с 4:56 до 6:02
Заявки фрилансеров
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