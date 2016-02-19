Перевод документации

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Завершен15 заявок381 просмотр

Сделать перевод документации с Русского на Немецкий. 

Около 20 страниц текста. 

Нужен профи-переводчик, наличие хороших навиков в ворде тоже приветствуется. 

9 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
9 лет назад
$70
3 дня
Работа по переводу текста ИТ тематики на немецкий язык сделана быстро и качественно. Рекомендую для сотрудничества.
Надежный заказчик, всегда на связи, все договоренности соблюдены. Рекомендуем!

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
9 лет назад