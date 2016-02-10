Перевести с русского на английский тексты (5700 знаков)

Уважаемые фрилансеры,

Есть несколько текстов на русском языке общим объемом примерно 5700 знаков (см. аттачмент).

Необходимо сделать их смысловой, не дословный перевод на английский язык. Нужно именно передать смысл текста (допустим рерайт и элементы копирайта).

Пожелание исполнителю: владение английским на уровне носителя языка. Тексты предназначены для native skeakers.

Ошибки, ляпы не допускаются.

Оплата wmr, BL80, возможна предоплата.

Пишите цену за весь объем текстов.