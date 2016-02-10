Перевести с русского на английский тексты (5700 знаков)

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Завершен8 заявок58 просмотров

Уважаемые фрилансеры,

Есть несколько текстов на русском языке общим объемом примерно 5700 знаков (см. аттачмент).

Необходимо сделать их смысловой, не дословный перевод на английский язык. Нужно именно передать смысл текста (допустим рерайт и элементы копирайта).

Пожелание исполнителю: владение английским на уровне носителя языка. Тексты предназначены для native skeakers.

Ошибки, ляпы не допускаются.

Оплата wmr, BL80, возможна предоплата.

Пишите цену за весь объем текстов.

9 лет назад
fastkill
Юрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
15 дней назад
9 лет назад
$12
1 день
Рекомендую. Отличное знание языка, правки не потребовались. Внимательна к ТЗ, все качественно и в срок.
Большое спасибо за проект! Все отлично! Рекомендую как добросовестного и ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
15 дней назад
9 лет назад