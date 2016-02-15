Перевод статьи с Французского языка на Русский

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Завершен11 заявок280 просмотров

Необходимо перевести с Французского на Русский статью на тему Арабской весны. Файл во вложении стр 8-25.

Срок - 16.02.16

9 лет назад
lulienut
32 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Galina_1987
Галина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$12
5 дней
Работа выполнена раньше срока, на высоком уровне! Спасибо
Довольна опытом работы со Светланой. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Galina_1987
Галина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад