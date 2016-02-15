Есть текст ~2000 слов на простом английском. Требуется отредактировать, исправить ошибки, повысить уровень текста до академического английского. Работа в режиме разговора по скайпу. По времени либо сегодня с 21:00 ...
Перевод статьи с Французского языка на Русский
Необходимо перевести с Французского на Русский статью на тему Арабской весны. Файл во вложении стр 8-25.
Срок - 16.02.16
Выбранный исполнитель
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