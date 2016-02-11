Необходимо перевести 5000 предложений с английского на русский. Примеры предложений: She hired an accountant to take control of her money. I can't account for the missing money. She gave ...
Редактирование текста на английском
Есть текст ~2000 слов на простом английском.
Требуется отредактировать, исправить ошибки, повысить уровень текста до академического английского.
Работа в режиме разговора по скайпу.
По времени либо сегодня с 21:00 по МСК, либо завтра с 10:00 (лучше завтра).
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