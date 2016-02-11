Редактирование текста на английском

Необходимо перевести наполнение сайта и каталога к вечеру сегодняшнего дня. Примерный объём 2-3 страницы А-4, длинных текстов нет. (Блоки текста не больше 3-4 параграфов) Выполнить перевод надо литературно, на высоком уровне. Native, как плюс. ...