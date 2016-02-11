Редактирование текста на английском

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Завершен5 заявок259 просмотров

Есть текст ~2000 слов на простом английском.

Требуется отредактировать, исправить ошибки, повысить уровень текста до академического английского.

Работа в режиме разговора по скайпу.

По времени либо сегодня с 21:00 по МСК, либо завтра с 10:00 (лучше завтра).

9 лет назад
gerbert0
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

n_kulakovskaya
Анастасия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Анастасия очень помогла с правками по тексту. Работы выполнена на 5+
Спасибо за сотрудничество и интересный проект!

Заявки фрилансеров

n_kulakovskaya
Анастасия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад