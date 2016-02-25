Написание статей на английском

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Завершен13 заявок343 просмотра

Добрый день! Нужен копирайтер, который напишет статьи на английском языке

Для Английского сайта. Страна - Канада

Специализация - Финансы, Кредитование. 

Статьи нужны описывающие услуги и в раздел "блог". 

Качество очень важно. Нужно писать максимально простыми словами без использования translage.google и тд 

Так как это хорошо видно для носителей языка. 

Объем 20-30 статей.

Написание статей
9 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$5
10 дней
Спасибо за статьи. Все хорошо по качеству. Работаем дальше!
Сотрудничеством с Владимиром полностью довольна. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад