Здравствуйте необходим грамотный рерайт небольшого текста на английском языке (менее 1000 символов), оплата WMR / WMZ, оставьте пожалуйста заявки кто сможет взяться за такую работу, по срокам надо выполнить сегодня, крайник срок завтра до 18-00
Написание статей на английском
Добрый день! Нужен копирайтер, который напишет статьи на английском языке
Для Английского сайта. Страна - Канада
Специализация - Финансы, Кредитование.
Статьи нужны описывающие услуги и в раздел "блог".
Качество очень важно. Нужно писать максимально простыми словами без использования translage.google и тд
Так как это хорошо видно для носителей языка.
Объем 20-30 статей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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