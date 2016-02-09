Рерайт английского текста

Здравствуйте необходим грамотный рерайт небольшого текста на английском языке (менее 1000 символов), оплата WMR / WMZ, оставьте пожалуйста заявки кто сможет взяться за такую работу, по срокам надо выполнить сегодня, крайник срок завтра до 18-00