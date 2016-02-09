Рерайт английского текста

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Закрыт12 заявок386 просмотров

Здравствуйте необходим грамотный рерайт небольшого текста на английском языке (менее 1000 символов), оплата WMR / WMZ, оставьте пожалуйста заявки кто сможет взяться за такую работу, по срокам надо выполнить сегодня, крайник срок завтра до 18-00

9 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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