Перевести на русский язык стандарт ISO

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Закрыт18 заявок261 просмотр

Нужно сделать перевод стандарта  ISO 17636-2:2013на русский язык.

Текст технический (физика), но не очень сложный.

Объем: 58 страниц

Перевод должен быть выполнен качественно.

Никаких предоплат. Деньги только после проверки текста.

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9 лет назад
Igor77Astakhov
Игорь 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров