Бизнес-архитектор. Специалист по вопросам оценки эффективности процессов организации, моделированию и внедрению
Оказываю юридические и консалтинговые услуги для бизнеса:
- Полный спектр юридических услуг (от абонентского обслуживания и представления интересов клиента в суде, до составления документов и защиты от рейдерских атак.
А также:
Аудит бизнес-процессов;
Структурный и юридический анализ документации (как внутренней, так и внешней);
Оценка эффективности процессов компании
Разработка мотивации
Формирование стратегии
Дополнительные услуги:
- Бизнес-разведка;
- Борьба с воровством в организации;
- "Информационная война";
- "Управляющий на сложные решения"
- и т.д.
По отдельному запросу предоставлю опер. группы.
+7 495 642 20 89
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Бизнес-разведка374 просмотра
- Аудит бизнес-процессов436 просмотров
Финансовые услуги
нет отзывов
$80/час
от $80от 1 часа
нет рейтинга
Юридические услуги
нет отзывов
$80/час
от $80от 1 часа
нет рейтинга