Бизнес-архитектор. Специалист по вопросам оценки эффективности процессов организации, моделированию и внедрению

Оказываю юридические и консалтинговые услуги для бизнеса:

- Полный спектр юридических услуг (от абонентского обслуживания и представления интересов клиента в суде, до составления документов и защиты от рейдерских атак.

А также:

Аудит бизнес-процессов;

Структурный и юридический анализ документации (как внутренней, так и внешней);

Оценка эффективности процессов компании

Разработка мотивации

Формирование стратегии

Дополнительные услуги:

- Бизнес-разведка;

- Борьба с воровством в организации;

- "Информационная война";

- "Управляющий на сложные решения"

- и т.д.

По отдельному запросу предоставлю опер. группы.

+7 495 642 20 89

[email protected]