Перевести текст с английского языка

Нужно выполнить письменный перевод с английского на русский язык.

Текст не сложный (см http://www.fayloobmennik.net/5951242 На перевод страницы 455 - 501!!!!).

Объем: 46 страниц

В приоритете - качество.

Никаких предоплат. Деньги только после проверки текста.

Предлагайте цену и сроки.

Пы.Сы.: Если качество работы исполнителя, цена и сроки будут устраивать - готовы сотрудничать на постоянной основе по договору.

Нам не хотелось бы спама и потерянного на его изучение времени, а потому, если Вы ознакомились с заданием и оно Вам действительно интересно - в своем предложении не забудьте, пожалуйста, написать "ямегапереводяга" - можно прямо как есть, в кавычках и в одно слово.