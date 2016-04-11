Перевести текст с английского языка

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Завершен25 заявок660 просмотров

Нужно выполнить письменный перевод с английского на русский язык.

Текст не сложный (см http://www.fayloobmennik.net/5951242 На перевод страницы 455 - 501!!!!).

Объем: 46 страниц

В приоритете - качество.

Никаких предоплат. Деньги только после проверки текста.

Предлагайте цену и сроки.

Пы.Сы.: Если качество работы исполнителя, цена и сроки будут устраивать - готовы сотрудничать на постоянной основе по договору.

Нам не хотелось бы спама и потерянного на его изучение времени, а потому, если Вы ознакомились с заданием и оно Вам действительно интересно - в своем предложении не забудьте, пожалуйста, написать "ямегапереводяга" - можно прямо как есть, в кавычках и в одно слово.

9 лет назад
Igor77Astakhov
Игорь 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Joanna333
Йоанна 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$2
14 дней
Очень ответственный и старательный исполнитель. Не вводит в заблуждение, не тянет резину. Всегда честно говорит - это могу, а это не могу. Очень рекомендую Йоанну. Было приятно работать. Надеюсь, не в последний раз.
Порядочный и понимающий заказчик, было приятно работать)

Заявки фрилансеров

Joanna333
Йоанна 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад