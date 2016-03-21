Русско-французский, 12 стр. (по 1800знсп) *280 руб., "датчик уровня топлива" до 19 марта 18:00 МСК. Просьба присылать резюме и образцы (русско-французский, и исходник, и перевод, схожая тематика) либо выполненный тестовый перевод (согласно ...
Подбор семантического ядра сайта на Испанском языке
Требуется подобрать семантическое ядро для сайтов.
Цель - продвигать подобранными запросами в поисковой сети Adwords.
География сайтов - Испания.
Тематика - Женские товары для похудения.
Ссылки на сайты скину в личку.
по каждому сайту по 5$ за подбор.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Переводы5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется готовить 2-3 поста в неделю в фб на польском, проверять будет нейтив спикер. Должно быть все грамотно.Переводы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо доработать словарь во вложении. Добавить еще 50 политологических терминов, которых еще нет в списке. Добавить примеры для тех терминов, для которых нет примеров в третьем столбце таблицы. Срок - 22.03.16.Переводы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо перевести текста с лендинга: jewishdor.com.md/ – на английский язык Они же во вложении. Всего 1600 символов. Указывайте цену и сроки.Переводы24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется перевести основную информацию с документов, тезисно.Переводы6 заявокЗакрыт9 лет назад
На работу не больше 2 часов. Текст очень маленький, точнее это фразы, тезисы. Должен быть точнейший перевод!Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Срочно нужен переводчик технического текста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Объем около 30 страниц готова разделить на 3-4 исполнителя. Подвели уже несколько человек! Текст нужен до обеда. Оплата на киви и веб-мани после проверки.Переводы11 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Ищу человека, который мог бы из английского текста убрать ненормированную лексику. Текст не очень большой и для хорошо владеющего английским человека это займет немного времени. Весь текст будет ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется письменный перевод руководства по эксплуатации на прибор для построения АСУ ТП. Исходный язык - русский. Предложения принимаются только от переводчиков, не агентств по переводу! Языки перевода: английскийнемецкийфранцузскийиспанскийОбщий объем текста согласно анализу в ПО ...Переводы10 заявокЗакрыт9 лет назад