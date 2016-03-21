Подбор семантического ядра сайта на Испанском языке

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен2 заявки234 просмотра

Требуется подобрать семантическое ядро для сайтов.

Цель - продвигать подобранными запросами в поисковой сети Adwords.

География сайтов - Испания.

Тематика - Женские товары для похудения.

Ссылки на сайты скину в личку.

по каждому сайту по 5$ за подбор.

Google Ads
9 лет назад
webstars
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ShadowMAST
Дмитрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$5
2 дня
Быстрый и исполнительный. Рекомендую.
Надеюсь работать с ним и в будущем!

Заявки фрилансеров

ShadowMAST
Дмитрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад