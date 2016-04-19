Перевод текста с русского на английский

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Завершен9 заявок310 просмотров

На работу не больше 2 часов. Текст очень маленький, точнее это фразы, тезисы. Должен быть точнейший перевод!

9 лет назад
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
9 лет назад
$4
1 день
Все отлично!
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Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
9 лет назад