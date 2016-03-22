Дипломная на испанском языке по переводу

Тема: Сопоставительный анализ переводов литературного произведения"Маленький принц" на испанский и русский языки

("Análisis contrastivo de las traducciones de la obra de Antuan de Sent-Exupery "El principito" al español y al ruso".)

Объем 50-60 страниц, на испанском языке. Выполнять работу по этим книгам:

русская версия в переводе Норы Галь и испанская версия в переводе

Bonifacio del Carril.

При написании работы исходить из списка библиографии, который предоставлен. Естественно, по возможности.

Работу будем писать этапами, по главам. Оплачивать также буду поэтапно, по факту, по мере сдачи фрагментов работы.

Первая глава нужна в течение 8 дней от начала работы.

ВНИМАНИЕ! Если кто-то может написать работу, но на русском языке – пишите, обсудим.