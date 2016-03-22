Здравствуйте. Требуется помощь в подборе ключевых слов на иностранных языках с заданным мною запросом. Надо попасть в тематику запроса, в область интересующейся его аудитории. Я даю на русском. А подобрать нужно ...
Дипломная на испанском языке по переводу
Тема: Сопоставительный анализ переводов литературного произведения"Маленький принц" на испанский и русский языки
("Análisis contrastivo de las traducciones de la obra de Antuan de Sent-Exupery "El principito" al español y al ruso".)
Объем 50-60 страниц, на испанском языке. Выполнять работу по этим книгам:
русская версия в переводе Норы Галь и испанская версия в переводе
Bonifacio del Carril.
При написании работы исходить из списка библиографии, который предоставлен. Естественно, по возможности.
Работу будем писать этапами, по главам. Оплачивать также буду поэтапно, по факту, по мере сдачи фрагментов работы.
Первая глава нужна в течение 8 дней от начала работы.
ВНИМАНИЕ! Если кто-то может написать работу, но на русском языке – пишите, обсудим.
Выбранный исполнитель
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