Дипломная на испанском языке по переводу

$230
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Завершен2 заявки180 просмотров

Тема: Сопоставительный анализ переводов литературного произведения"Маленький принц" на испанский и русский языки

("Análisis contrastivo de las traducciones de la obra de Antuan de Sent-Exupery "El principito" al español y al ruso".)

Объем 50-60 страниц, на испанском языке. Выполнять работу по этим книгам:

русская версия в переводе Норы Галь и испанская версия в переводе

Bonifacio del Carril.

При написании работы исходить из списка библиографии, который предоставлен. Естественно, по возможности.

Работу будем писать этапами, по главам. Оплачивать также буду поэтапно, по факту, по мере сдачи фрагментов работы.

Первая глава нужна в течение 8 дней от начала работы.

ВНИМАНИЕ! Если кто-то может написать работу, но на русском языке – пишите, обсудим.

9 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ShadowMAST
Дмитрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$230
20 дней
Спасибо за отличную работу! Всегда на связи, все четко по заданию и очень качественно. Действительно рекомендую! Ответственный, грамотный исполнитель
Чуток недопоняли друг друга, за проделанную работу оплатила быстро и полностью, все было на высоком уровне, надеюсь в дальнейшем будем так-же с ней работать, но только по моему профилю и специальности! Рад был поработать с вами!

Заявки фрилансеров

ShadowMAST
Дмитрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад