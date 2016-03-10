Добрый день, дорогие фрилансеры. Требуется сделать перевод двух небольших текстов бизнес-тематики с русского на английский язык. Перевод нужен качественный и профессиональный. Оплата - 250 рублей за 1 стандартную страницу (1800 ...
Нужно перевести несколько статей с русского/украинского на английский
Технический английский, сфера IT. Нужен переводчик, желательно с опытом переводов таких статей. Прикрепляю небольшое тестовое задание. Пишите свои ставки, выберу по оптимальной цене и качественному переводу.
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