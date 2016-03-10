Нужно перевести несколько статей с русского/украинского на английский

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Технический английский, сфера IT. Нужен переводчик, желательно с опытом переводов таких статей. Прикрепляю небольшое тестовое задание. Пишите свои ставки, выберу по оптимальной цене и качественному переводу.

9 лет назад
VladislavKo
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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