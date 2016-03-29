Перевод биомедицинской статьи

Требуется перевод с русского на английский язык до 15 марта. Объем 10 000 знаков. Пример текста: Процессапоптоза сопровождается стадиеспецифическими изменениями морфологии и биохимии

клетки. В полученных данных благодаря использованию двух красителей проведена

оценка раннего (конденсация хроматина, блебинг) и позднего (формирование

апоптозных телец) апоптоза лимфоцитов

тимуса, как центрального органа иммуногенеза.Результатыиммунофенотипирования лимфоцитов тимуса приведены на рис. 1. Уровень

индуцированного апоптоза, как раннего, так и позднего постепенно снижается с

возрастом животных, что связано с нарушением элиминации нефункциональных и

старых клеток. Если в репродуктивном возрасте уровень индуцированного раннего апоптоза составляет 16,7±0,06%, что

соответствует нормальным физиологическим показателям, то у животных в 18 и 24 месяца с нормальным

питанием, он падает до 0,3±0,01% и 0,27±0,04% соответственно (см. рисунок 1).