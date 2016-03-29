Добрый день! Нужно перевести статью c EN на RU. Уровень специалиста средний, для примера портфолио достаточно будет ссылки на примеры ваших работ. Тематика сайта - юриспруденция. Срок - 1 неделя. Предложения ...
Перевод биомедицинской статьи
Требуется перевод с русского на английский язык до 15 марта. Объем 10 000 знаков. Пример текста: Процессапоптоза сопровождается стадиеспецифическими изменениями морфологии и биохимии
клетки. В полученных данных благодаря использованию двух красителей проведена
оценка раннего (конденсация хроматина, блебинг) и позднего (формирование
апоптозных телец) апоптоза лимфоцитов
тимуса, как центрального органа иммуногенеза.Результатыиммунофенотипирования лимфоцитов тимуса приведены на рис. 1. Уровень
индуцированного апоптоза, как раннего, так и позднего постепенно снижается с
возрастом животных, что связано с нарушением элиминации нефункциональных и
старых клеток. Если в репродуктивном возрасте уровень индуцированного раннего апоптоза составляет 16,7±0,06%, что
соответствует нормальным физиологическим показателям, то у животных в 18 и 24 месяца с нормальным
питанием, он падает до 0,3±0,01% и 0,27±0,04% соответственно (см. рисунок 1).
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