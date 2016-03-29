Перевод биомедицинской статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен7 заявок216 просмотров

Требуется перевод с русского на английский язык до 15 марта. Объем 10 000 знаков. Пример текста: Процессапоптоза сопровождается стадиеспецифическими изменениями морфологии и биохимии

клетки. В полученных данных благодаря использованию двух красителей проведена

оценка раннего (конденсация хроматина, блебинг) и позднего (формирование

апоптозных телец) апоптоза  лимфоцитов

тимуса, как центрального органа иммуногенеза.Результатыиммунофенотипирования лимфоцитов тимуса приведены на рис. 1. Уровень

индуцированного апоптоза, как раннего, так и позднего постепенно снижается с

возрастом животных, что связано с нарушением элиминации нефункциональных и

старых клеток. Если в репродуктивном возрасте уровень индуцированного  раннего апоптоза составляет 16,7±0,06%, что

соответствует нормальным физиологическим показателям,  то у животных в 18 и 24 месяца с нормальным

питанием, он падает до 0,3±0,01% и 0,27±0,04% соответственно (см. рисунок 1).

9 лет назад
usr971
Юлия 
41 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
9 лет назад
$26
2 дня
Отличная работа. Перевод качественный, статья была сдана даже раньше поставленных сроков. Очень благодарна Лилии.
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется переводчик для статьи

    Добрый день! Нужно перевести статью c EN на RU. Уровень специалиста средний, для примера портфолио достаточно будет ссылки на примеры ваших работ. Тематика сайта - юриспруденция. Срок - 1 неделя. Предложения ...

    Переводы49 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод Prestashop En-Rus

    Tребуется ручной перевод Prestashop, удаленный доступ в панель для перевода. кол-во слов: 4300-4500 Кол-во символов сказать невозможно из-за особенностей системы !!! Предложения, цены, сроки? Оплата ...

    PrestaShop
    Переводы17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод на Словацкий (ru-sk)

    Требуется перевод текста на Словацкий  сайт http://www.akpp-remont.kiev.ua/ 35 тыс символов в приоритете носитель языка так же укажите стоимость замены текста на сайте (CMS WordPress)

    WordPress
    Переводы8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищется гражданин Китая или проживающий там

    Нужна услуга в получении API ключа таобао, у человека должна быть банковская карта китая, тел и пр.  Никакие данные ваши к нам не перейдут, лучше чтобы человеч знал и понимал что такое апи ключ ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать 20 статей по-английски

    Нужен человек с хорошим письменным английским, чтобы написать 20 небольших статей на тему спорта, фитнеса и здорового образа жизни.  Чтобы отсечь роботов-автопостеров, в отклике к проекту напишите насколько ваш письменный английский близок ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод технического аудита (IT, SEO)

    Необходимо перевести технический аудит с русского наанглийский. Важно, чтобы Вы ранее уже имели опыт переводов в тематике SEO. Перевод нужен дляанглоговорящих, поэтому «русский» английский не нужен. Большим плюсом будет наличие примеров переводов из этой ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправить огрехи с переводом сайта

    Ест сайт на WP. Переведена тема с английского на русский язык. Переведна, но есть огрехи и корявые словосочетания. Их надо исправить. Убедительная просьба: предварительно посмотреть сайт (пациент в аттаче). ...

    WordPress
    Переводы2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищем переводчиков с англ на рус и с рус на англ

    Для работы на постоянной основе ищем переводчиков. Перевод технических текстов (строительство, инструкции по наладке и установке оборудования, судохлдство, юридические документы, строительная химия и т.п.).  Стомость 1 стр 1800 зн с пробелами 120 рублей, с ...

    Переводы64 заявки
    Закрыт
    9 лет назад