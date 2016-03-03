Добрый день! Нужно перевести статью c EN на RU. Уровень специалиста средний, для примера портфолио достаточно будет ссылки на примеры ваших работ. Тематика сайта - юриспруденция. Срок - 1 неделя. Предложения ...
Перевод текста с русского на турецкий
Необходимо сделать перевод текста (около 5000 знаков) с русского на турецкий язык.
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