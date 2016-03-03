Перевод на русский инструкции

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Завершен6 заявок245 просмотров

Все доброго дня.

Требуется перевод инструкции с английского на русский, в файле CoredDraw (тут его прикрепить нельзя, вышлю отдельно), образец в jpg прилагаю.

Сроки 1 день. Сперва разобраться что к чему, а потом переводить.

9 лет назад
Sacur
43 года
18 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

Zallaya
47 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$7
1 день
Прекрасный исполнитель! Работа выполнена на 5+, никаких замечаний и точно в срок. Планирую и дальше обращаться.
Спасибо Тимофею за интересный заказ, очень приятный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

Zallaya
47 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад