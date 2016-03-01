Требуется перевести сценарий фильма (52 страницы) с русского на английский язык. Нужны люди в совершенстве (+ литературно) владеющие русский и английский языками Рассматриваются переводчики старше 30 лет.
Перевод текста на английский.
Работа заключается в переводе текста на технический английский. Объем 12к.
Требования: отличное знание английского языка, ответственность
Условия работы: оплата в рублях
Обязанности: перевод статей в оговоренный срок
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