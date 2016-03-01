Перевод текста на английский.

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Закрыт37 заявок425 просмотров

Работа заключается в переводе текста на технический английский. Объем 12к.

Требования: отличное знание английского языка, ответственность

Условия работы: оплата в рублях

Обязанности: перевод статей в оговоренный срок

9 лет назад
safeway
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров