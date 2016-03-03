Медицинский перевод с немецкого на русский

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Завершен8 заявок219 просмотров

медицинский перевод с немецкого на русский для интерфейса программы.

Создать Word документ. Слева в таблице внести немецкие слова  - справа соответсвующие на русском.  Прикреплён pdf файл. Это всё что нужно перевести. Сколько точно слов и символов не знаю. 

1. Переписать все немецкие слова и заглавия и меню программы в таблицу (левый блок) -> отослать мне для проверки

2. Перевести на русский (в таблице справа)

Укажите сроки и цену! Нужен качественный перевод без ошибок!

Оплата черес вестерн унион после окончания проекта.

9 лет назад
didibmx
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$12
2 дня
Быстро и качественно! Очень приятно сотрудничать. Большое спасибо!
Все отлично: четко поставленная задача, общение, своевременная оплата. Работать было приятно.

Заявки фрилансеров

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад