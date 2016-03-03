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Медицинский перевод с немецкого на русский
медицинский перевод с немецкого на русский для интерфейса программы.
Создать Word документ. Слева в таблице внести немецкие слова - справа соответсвующие на русском. Прикреплён pdf файл. Это всё что нужно перевести. Сколько точно слов и символов не знаю.
1. Переписать все немецкие слова и заглавия и меню программы в таблицу (левый блок) -> отослать мне для проверки
2. Перевести на русский (в таблице справа)
Укажите сроки и цену! Нужен качественный перевод без ошибок!
Оплата черес вестерн унион после окончания проекта.
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