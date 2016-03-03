медицинский перевод с немецкого на русский для интерфейса программы.

Создать Word документ. Слева в таблице внести немецкие слова - справа соответсвующие на русском. Прикреплён pdf файл. Это всё что нужно перевести. Сколько точно слов и символов не знаю.

1. Переписать все немецкие слова и заглавия и меню программы в таблицу (левый блок) -> отослать мне для проверки

2. Перевести на русский (в таблице справа)

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Оплата черес вестерн унион после окончания проекта.