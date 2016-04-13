Редактор со знанием польского

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Завершен8 заявок238 просмотров

Привет всем!

Ищу редактора с базовыми знаниями польского языка. Необходимо будет в админке сайта поправлять грубые ошибки или не переведенные слова, оставленные переводчиком.

Движек DLE

Работа на длительный срок.

Бюджет: 10р за статью объемом от 500 до 2000 символов

DLE
9 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Joanna333
Йоанна 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$1
30 дней
Спасибо Вам за качественные тексты и творческий подход к работе. Рекомендую!
Заказчик порядочный, оплата в строк, плюс достаточно интересные проекты

Заявки фрилансеров

Joanna333
Йоанна 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад