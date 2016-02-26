Сделать перевод с английского на русский

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Закрыт17 заявок243 просмотра

Есть видео , где диктор читает английским языком,  нужно сделать  перевод с английского  на русский, перевод оформить в ворд документе  работа разовая. Цены предлагайте сразу  длина видео ролика около 3 минут,  всего 5 роликов.  

9 лет назад
oleg198627
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ruso_ruso
31 год
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

ruso_ruso
31 год
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад