Перевод с русского на азербайджанский язык

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Закрыт9 заявок195 просмотров

Добрый день!

Есть материалы в отсканированном виде (PDF):

  • пояснительные;
  • протокола;
  • тексты договоров;
  • выписки из уголовного кодекса;
  • уставы, приказы, выписки из банка, копии паспортов и пр.
На электронный адрес смогу выслать образцы документов.

Объем примерно 80 страниц по 1800 знаков.

Нужен хороший перевод с русского на азербайджанский (без машинного перевода, google translate и пр.).

Кто может помочь с переводом, обращайтесь.

Интересует:

  • цену за 1 страницу простого текста (приказ, сертификат, пр);
  • цена за 1 страницу сложного текста (устав, договор, постановление);
  • сколько дней надо на перевод 80 страниц?
  • контакты для связи.
С уважением,

Александр

9 лет назад
AlexanderPraim
Александр 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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