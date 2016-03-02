Перевести украинский текст с видео

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен28 заявок514 просмотров

Есть видео около 15 минут на украинском языке — https://www.youtube.com/watch?v=UUzcpZ1GQSE

Мне нужен внятный перевод на русский язык (в письменном виде).

9 лет назад
skakunov
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Marina_Kot
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$4
1 день
Всё очень быстро и чётко, приятно иметь дело!
Сделала. Проверил. Оплатил. Все четко, быстро. Отличный заказчик. Очень легко и приятно с ним работать.

Заявки фрилансеров

Marina_Kot
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад