Перевод с русского на английский. Срочно!

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен2 заявки173 просмотра

Нужно перевести текст с русского на английский. Детали в личке.

9 лет назад
grom808
Иван 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Zallaya
47 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Очень качественный перевод. Главное быстро и недорого. Милая и общительная девушка. Советую всем!
Отличный заказчик, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Zallaya
47 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевести рассказ (игра)

    Добрый день! Нужно сделать литературный перевод рассказа по которому разрабатывается РПГ-игра Объемы: примерно 30 страниц в word'е. Выходит примерно 60000 знаков без пробелов и около 80000 с пробелами. ...

    Переводы3 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод фразы ~50 символов с русского на английский.

    $10

    Необходимо перевести с русского на английский название компании плюс слоган. Потому Важен не просто грамотный перевод, но и стилистически красивый. Фраза к переводу "Профит-студия Дмитрия Кузнецова. Поток клиентов за полцены". ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод делового письма на английский язык

    $5

    Ищу опытного переводчика и копирайтера в одном лице для перевода небольшого делового текста на английский язык. Это текст-представление о себе, что-то вроде резюме. Текст уже составлен, но если у вас есть предложения по его доработке ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Переводчик EN-RU

    О нас: Мы digital-маркетологи, компания Авада. Я являюсь менеджером проектов, в т.ч. обсуждаемого. Речь идет о продвижении сайта http://www.apparound.com/ Эта компания занимается созданием и реализацией CPQсистем.(Тематика, смежная с CRM) Нужно ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поиск по сайтам зарубежных информационных агентств

    $25

    Нужно обработать около 200 сайтов с целью найти контактную информацию (конкретно- электронный адрес или форму обратной связи + телефон). Все сайты на разных языках, придется гуглить перевод. Форма для представления работы - таблица в Эксель ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод RUS-TUR TUR-RUS

    Требуется носитель турецкого языка для перевода текстов развлекательного характера

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад