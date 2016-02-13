Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться. Что необходимо сделать, Перевод всего сайта с русского на все языки которые есть на сайте, а их 9. Перевод уже есть, но он кривой и гугл ...
Поиск по сайтам зарубежных информационных агентств
Нужно обработать около 200 сайтов с целью найти контактную информацию (конкретно- электронный адрес или форму обратной связи + телефон). Все сайты на разных языках, придется гуглить перевод. Форма для представления работы - таблица в Эксель с названием организации, телефоном и электронным адресом или ссылкой на форму обратной связи. Оплата сдельная, 10 руб. за нужную информацию с 1 сайта.
Заявки фрилансеров
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