Поиск по сайтам зарубежных информационных агентств

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$25
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Закрыт19 заявок326 просмотров

Нужно обработать около 200 сайтов с целью найти контактную информацию (конкретно- электронный адрес или форму обратной связи + телефон). Все сайты на разных языках, придется гуглить перевод. Форма для представления работы - таблица в Эксель с названием организации, телефоном и электронным адресом или ссылкой на форму обратной связи. Оплата сдельная, 10 руб. за нужную информацию с 1 сайта.

9 лет назад
nash44
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров