Перевод текста алкогольной тематики

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Завершен38 заявок418 просмотров

Здравствуйте, нужно перевести презентацию (3-5 слайдов) алкогольной тематики. Тематика - производство кремких аклогольных напитков, собственные торговые марки, дитсрибьютеры и торговые сети. Спасибо.

9 лет назад
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
9 лет назад
$1
3 дня
Отличный перевод и рерайт достаточно сложной на мой взгляд тематики. Художественный текст и перевод. Никаких переводчиков не использовалось. Все очень классно.
Отличный заказчик, четкое тз, мгновенная оплата. Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
9 лет назад