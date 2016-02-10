Подобрать русский запросы из вордстат для английских статей

$8
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Закрытнет заявок157 просмотров

Нужен человек, который умеет работать с вордстатом и знает английский язык.

Есть много пошаговых статей на английском языке тематики DIY. Надо подобрать под них русские запросы из вордстата. На одну статью может быть 2-3 фразы. Минимальная общая частотность каждой фразы 300+ Больше лучше. Регион не задан. Задание нужно сдать в гугл таблице.

За каждую статью 5 рублей. Итого должно получиться 120 тем.

Потом надо будет эти статьи переводить и публиковать. Текста там не много. Фото - краткое описание, текст - краткое описание. Если вы мне понравитесь на этом задании, расскажу что нужно делать дальше.

Формат выходного файла:

ссылка на статью;запрос из вордстата;частотность;частотность запроса в кавычках

Откуда брать статьи расскажу и покажу.

9 лет назад
gumbertt
Дмитрий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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