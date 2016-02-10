https://youtu.be/7OSmHE22Lxs надо перевести с 4:56 до 6:02
Подобрать русский запросы из вордстат для английских статей
Нужен человек, который умеет работать с вордстатом и знает английский язык.
Есть много пошаговых статей на английском языке тематики DIY. Надо подобрать под них русские запросы из вордстата. На одну статью может быть 2-3 фразы. Минимальная общая частотность каждой фразы 300+ Больше лучше. Регион не задан. Задание нужно сдать в гугл таблице.
За каждую статью 5 рублей. Итого должно получиться 120 тем.
Потом надо будет эти статьи переводить и публиковать. Текста там не много. Фото - краткое описание, текст - краткое описание. Если вы мне понравитесь на этом задании, расскажу что нужно делать дальше.
Формат выходного файла:
ссылка на статью;запрос из вордстата;частотность;частотность запроса в кавычках
Откуда брать статьи расскажу и покажу.
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