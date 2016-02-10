Перевод статей с русского на английский (Эзотерика)

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Закрыт40 заявок515 просмотров

Требуется перевод статей с русского на английский.

Тема: эзотерика.

Стоимость работы - минимальная.

Есть большое количество текстов.

В перспективе возможно долгосрочное сотрудничество.

Приветствуется американский стиль письма, опыт жизни за рубежом.

При отравлении письма напишите,

пожалуйста, стоимость перевода стандартной страницы текста.

И вышлите, пожалуйста, ссылки на примеры ваших работ.

Первыми рассматриваем, если есть фото в профиле.

Тематика текстов который нужно будет переводить -

Строение Вселенной, магия, эзотерика, эволюция, развитие способностей человека.

Желаемый стиль - легкий, понятный для домохозяек

9 лет назад
ezohata
Елена 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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