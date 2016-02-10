https://youtu.be/7OSmHE22Lxs надо перевести с 4:56 до 6:02
Перевод статей с русского на английский (Эзотерика)
Требуется перевод статей с русского на английский.
Тема: эзотерика.
Стоимость работы - минимальная.
Есть большое количество текстов.
В перспективе возможно долгосрочное сотрудничество.
Приветствуется американский стиль письма, опыт жизни за рубежом.
При отравлении письма напишите,
пожалуйста, стоимость перевода стандартной страницы текста.
И вышлите, пожалуйста, ссылки на примеры ваших работ.
Первыми рассматриваем, если есть фото в профиле.
Тематика текстов который нужно будет переводить -
Строение Вселенной, магия, эзотерика, эволюция, развитие способностей человека.
Желаемый стиль - легкий, понятный для домохозяек
Заявки фрилансеров
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