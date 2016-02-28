Перевод статьи с Английского

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Завершен22 заявки463 просмотра

Переклад статті з Англійської на Українську.

9 лет назад
guest_14553838414148
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Joanna333
Йоанна 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$30
3 дня
Было приятно работать вместе. Работа была выполнена очень быстро и качественно. Рекомендую.
Заказчик порядочный, работу оплачивает.

Заявки фрилансеров

Joanna333
Йоанна 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад