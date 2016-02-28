Переводы (украинский-русский-польский-английский);
Очень хорошо владею польским языком.
Дополнительно:
Решение аналитических задач, в т.ч. в Excel, Access (группировка данных, создание объемных таблиц, диаграмм, расчеты);
Портфолио
- Описание экскурсий212 просмотров
- Перевод описания программы RU-PL173 просмотра
- Детектування пішоходів_EN-UK180 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Очень довольны сотрудничеством! Выражаем благодарность Йоанне. Перевод был сделан качественно и в срок. При необходимости обратимся снова.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, сотрудничеством довольна. Задание предоставлено точно и ясно, своевременная оплата + коммуникабельность
$62
9 баллов
8 лет назад
Как всегда - своевременно и качественно выполненная работа. Рекомендую Йоанну в качестве исполнителя и надежного партнера.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, рекомендую!
$1
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Вам за качественные тексты и творческий подход к работе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик порядочный, оплата в строк, плюс достаточно интересные проекты
$2
9 баллов
8 лет назад
Очень ответственный и старательный исполнитель. Не вводит в заблуждение, не тянет резину. Всегда честно говорит - это могу, а это не могу. Очень рекомендую Йоанну. Было приятно работать. Надеюсь, не в последний раз.
Ответный отзыв
Порядочный и понимающий заказчик, было приятно работать)
$30
10 баллов
8 лет назад
Было приятно работать вместе. Работа была выполнена очень быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик порядочный, работу оплачивает.