Joanna333

Йоанна Joanna333

 
34 годаУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Переводы (украинский-русский-польский-английский); 

Очень хорошо владею польским языком.

Дополнительно:

Решение аналитических задач, в т.ч. в Excel, Access (группировка данных, создание объемных таблиц, диаграмм, расчеты);

Портфолио
Отзывы заказчиков
Jonnytta
Евгения 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Перевод сайта Агробазар.ру с русского на польский
Очень довольны сотрудничеством! Выражаем благодарность Йоанне. Перевод был сделан качественно и в срок. При необходимости обратимся снова.
Хороший заказчик, сотрудничеством довольна. Задание предоставлено точно и ясно, своевременная оплата + коммуникабельность
Ответный отзыв
Igor77Astakhov
Игорь 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$62
9 баллов
8 лет назад
Перевод текста.
Как всегда - своевременно и качественно выполненная работа. Рекомендую Йоанну в качестве исполнителя и надежного партнера.
Очень хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
MIRREXX
Роман 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Редактор со знанием польского
Спасибо Вам за качественные тексты и творческий подход к работе. Рекомендую!
Заказчик порядочный, оплата в строк, плюс достаточно интересные проекты
Ответный отзыв
Igor77Astakhov
Игорь 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
9 баллов
8 лет назад
Перевести текст с английского языка
Очень ответственный и старательный исполнитель. Не вводит в заблуждение, не тянет резину. Всегда честно говорит - это могу, а это не могу. Очень рекомендую Йоанну. Было приятно работать. Надеюсь, не в последний раз.
Порядочный и понимающий заказчик, было приятно работать)
Ответный отзыв
guest_14553838414148
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Перевод статьи с Английского
Было приятно работать вместе. Работа была выполнена очень быстро и качественно. Рекомендую.
Заказчик порядочный, работу оплачивает.
Ответный отзыв