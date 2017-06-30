Jonnytta

Евгения Jonnytta

 
32 годаРоссия/Воронеж
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$32
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод сайта Агробазар.ру с русского на азербайджанский

    Тематика:  Объявления о купле-продаже овощей, фруктов, ягод и зелени в России и других странах Языковая пара: Русский - Азербайджанский. Требуемое программное обеспечение: Microsoft Office, сеть интернет.  Для связи: пишите здесь или почта  Выбран будет исполнитель, у которого будет наилучшее ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод сайта Агробазар.ру с русского на английский

    Тематика:  Объявления о купле-продаже овощей, фруктов, ягод и зелени в России и других странах Языковая пара: Русский - Английский. Требуемое программное обеспечение: Microsoft Office, сеть интернет.  Для связи: пишите здесь или почта  Выбран будет исполнитель, у которого будет наилучшее ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод сайта Агробазар.ру с русского на армянский

    Тематика:  Объявления о купле-продаже овощей, фруктов, ягод и зелени в России и других странах Языковая пара: Русский - Армянский. Требуемое программное обеспечение: Microsoft Office, сеть интернет.  Для связи: пишите здесь или почта  Выбран будет исполнитель, у которого будет наилучшее ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод сайта Агробазар.ру с русского на польский

    Тематика:  Объявления о купле-продаже овощей, фруктов, ягод и зелени в России и других странах Языковая пара: Русский - Польский. Требуемое программное обеспечение: Microsoft Office, сеть интернет.  Для связи: пишите здесь или почта Выбран будет исполнитель, у которого будет наилучшее ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод сайта Агробазар.ру с русского на турецкий

    Тематика:  Объявления о купле-продаже овощей, фруктов, ягод и зелени в России и других странах Языковая пара: Русский - Турецкий. Требуемое программное обеспечение: на ваш выбор. Потребуется интернет для работы с веб-интерфейсом нашего словаря. Либо можем выгрузить фразы ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
serenit
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Перевод сайта Агробазар.ру с русского на английский
Серьезный заказчик, своевременная оплата, всегда на связи. Сотрудничать понравилось!
Екатерина отлично справилась с поставленной задачей! Оперативно, качественно. Будем обращаться снова. Очень рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
Joanna333
Йоанна 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Перевод сайта Агробазар.ру с русского на польский
Хороший заказчик, сотрудничеством довольна. Задание предоставлено точно и ясно, своевременная оплата + коммуникабельность
Очень довольны сотрудничеством! Выражаем благодарность Йоанне. Перевод был сделан качественно и в срок. При необходимости обратимся снова.
Ответный отзыв