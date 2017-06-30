Перевод сайта Агробазар.ру с русского на китайский язык ...
- Переводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
Тематика: Объявления о купле-продаже овощей, фруктов, ягод и зелени в России и других странах Языковая пара: Русский - Азербайджанский. Требуемое программное обеспечение: Microsoft Office, сеть интернет. Для связи: пишите здесь или почта Выбран будет исполнитель, у которого будет наилучшее ...Переводы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Тематика: Объявления о купле-продаже овощей, фруктов, ягод и зелени в России и других странах Языковая пара: Русский - Английский. Требуемое программное обеспечение: Microsoft Office, сеть интернет. Для связи: пишите здесь или почта Выбран будет исполнитель, у которого будет наилучшее ...Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Тематика: Объявления о купле-продаже овощей, фруктов, ягод и зелени в России и других странах Языковая пара: Русский - Армянский. Требуемое программное обеспечение: Microsoft Office, сеть интернет. Для связи: пишите здесь или почта Выбран будет исполнитель, у которого будет наилучшее ...Переводы5 заявокЗакрыт6 лет назад
Тематика: Объявления о купле-продаже овощей, фруктов, ягод и зелени в России и других странах Языковая пара: Русский - Польский. Требуемое программное обеспечение: Microsoft Office, сеть интернет. Для связи: пишите здесь или почта Выбран будет исполнитель, у которого будет наилучшее ...Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Тематика: Объявления о купле-продаже овощей, фруктов, ягод и зелени в России и других странах Языковая пара: Русский - Турецкий. Требуемое программное обеспечение: на ваш выбор. Потребуется интернет для работы с веб-интерфейсом нашего словаря. Либо можем выгрузить фразы ...Переводы8 заявокЗакрыт7 лет назад