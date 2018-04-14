Перевод сайта Агробазар.ру с русского на китайский язык

ПереводыЗакрыт8 заявок184 просмотра
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Перевод сайта Агробазар.ру с русского на китайский язык                                                                                                              Тематика:  Объявления о купле-продаже овощей, фруктов, ягод и зелени в России и других странах

Языковая пара: Русский - Китайский.

Требуемое программное обеспечение: Microsoft Office, сеть интернет. 

Выбран будет исполнитель, у которого будет наилучшее соотношения опыта-качества-цены.

Предпочтителен носитель языка!

В качестве примера взяли главную страницу сайта. В ТЗ вордовский файл, в котором собран текст с главной страницы. Оплата по договоренности.

Заранее спасибо за отклик!

6 лет назад
Jonnytta
Евгения 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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