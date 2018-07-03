Перевод музыкально-образовательного видео [en => ru]

Для нашего онлайн-магазина мы ищем человека со знанием немецкого языка. Ваши задачи: ответы на запросы клиентов на немецком языке. предоставление информации по статусу заказа. В большинстве случаев нужно просто выбрать подходящий ответ, заложенный в системе. Обладание грамотной письменной речи на ...