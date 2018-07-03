Перевод музыкально-образовательного видео [en => ru]

Нужно качественно перевести текст (650 слов) на английский язык.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен переводчик с начальным музыкальным образованием или просто осведомленностью относительно основных понятий теории музыки для перевода роликов вроде этого: How Radiohead Writes A Chord Progression.
Объем данного ролика 2K слов или 11K символов. Транскрипт прикреплён.
Жду ваших предложений относительно данного видео.
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