Перевод 4 файлов с французского на русский

ПереводыЗакрыт13 заявок300 просмотров
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Добрый день Кирилл

Файлы тут: https://www.dropbox.com/sh/yz5invrob8bz7x2/AADbZWOVuYo5YXkJFmXJWKl1a?dl=0

Примерно 100 листов, сможете сориентировать по стоимости и срокам?

6 лет назад
kirill_mipt
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад