Перевод с русского на английский язык. Формат: художественный Условия: тестовая страница перевода. (не оплачивается) Перевод должен быть не машинный (гугл и тд), а профессиональный. Оплата: Если нас устроит ваш уровень перевода мы готовы оплачивать предоплатой по 20 страниц. Каждая ...
Правильный перевод короткого текста (1К) рус->eng на техн. тему
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Правильный перевод короткого текста (1К) рус->eng на техн. тему.
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